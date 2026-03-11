Badacare ospite all’Health Tech Global Summit di Basilea

Lo scorso 3 maggio, Badacare ha partecipato all’Health Tech Global Summit di Basilea, un evento internazionale dedicato alle innovazioni nel settore sanitario digitale. Nel corso della giornata, l’azienda ha presentato le proprie soluzioni e condiviso le ultime novità in ambito tecnologico applicato alla salute. L’evento ha riunito professionisti e aziende provenienti da tutto il mondo per discutere di innovazione e sviluppo nel campo della sanità digitale.

Il futuro della sanità digitale passa da Basilea, e Badacare ne è stata protagonista. Lo scorso 3 marzo, la piattaforma digiale italiana dedicata al servizio d'assistenza per anziani ne ha preso parte all' Health Tech Global Summit 2026, l'hub d'eccellenza dove l'innovazione incontra la pratica clinica. In un contesto che riunisce startup healthtech, colossi pharma e investitori internazionali, l'obiettivo è stato trasformare idee tecnologiche in soluzioni concrete per il sistema sanitario, creando collaborazioni tra imprese, centri di ricerca, istituzioni e investitori. Per Badacare, è stata l'occasione perfetta per collaborare con i principali attori della trasformazione sanitaria europea.