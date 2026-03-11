Australia | divieto e-bike ai minori dopo la tragedia

In Queensland, Australia, si sta valutando un divieto per le biciclette elettriche e i monopattini destinato ai minori di sedici anni. La proposta arriva in seguito a una tragedia che ha coinvolto un giovane. La misura mira a limitare l’uso di questi mezzi tra i più giovani. La discussione sulla proposta sta attirando l’attenzione delle autorità locali.

Una proposta di divieto per le bici elettriche e i monopattini ai minori di sedici anni sta prendendo forma nel Queensland, in Australia. La misura nasce dopo la morte di un bambino di otto anni travolto da una e-bike sulla Sunshine Coast nell'ottobre scorso. La commissione parlamentare locale intende introdurre l'obbligo del foglio rosa per guidare questi mezzi, una novità assoluta nel panorama della micromobilità globale. Il dibattito si accende mentre i dati mostrano che gli incidenti mortali totali nel Queensland nel 2025 hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi sedici anni.