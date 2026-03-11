ascolti tv i dati del 10 marzo 2026

I dati degli ascolti tv del 10 marzo 2026 indicano che su Rai1 il programma Le Libere Donne ha raggiunto 2.851.000 spettatori, con una percentuale del 17%. La serata di ieri ha visto dunque un buon riscontro per la rete pubblica, mentre non sono stati forniti dettagli sugli ascolti di altre reti o programmi.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, martedì 10 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne ottiene 2.851.000 spettatori pari al 17.9% di share. In onda su Canale5 Taratata – Tutto in una Notte ottiene 1.531.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi si ferma a 576.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside non va oltre 1.021.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3 FarWest ottiene 592.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 540.000 spettatori (4.4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.600.000 spettatori e il 10.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 343.000 spettatori (2.6%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

