Nella serata di lunedì 2 marzo 2026, su Rai1, lo show del divulgatore dedicato a Versailles in piano sequenza ha ottenuto il miglior ascolto della serata, con circa 3 milioni di spettatori. I dati di ascolto rilevano una performance positiva per il programma, che ha attirato un pubblico consistente. La trasmissione ha superato altre offerte televisive della stessa fascia oraria.

Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza porta a casa ben 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share. In onda Canale5 Scherzi a Parte registra 3.588.000 spettatori con uno share del 26%. Su Rai2 Pattini d'argento si ferma a 646.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Io sono vendetta non va oltre 941.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.150.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 611.000 spettatori (4.6%). Su La7 La Torre di Babele ottiene 984.000 spettatori e il 5.1

Ascolti tv, i dati del 2 marzo 2026

Ascolti tv, i dati dell’1 marzo 2026Nella serata di ieri, domenica 1 marzo, il film biografico Franco Battiato Il Lungo Viaggio con Dario Aita, in onda su Rai Uno, ha 0ttenuto 2.

Ascolti TV 1 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 1 Marzo 2026.

Ascolti tv lunedì 2 marzo: Ulisse, Scherzi a parte, Io sono vendettaAscolti tv 2 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri (2 marzo): boom per Scherzi a Parte, la ‘vendetta’ di Max GiustiLaurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it

Grandi ascolti sul Nove per Che Tempo Che Fa: 1,6 milioni di telespettatori e il 9% share, con un picco al 10%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 16 milioni di visualizzazioni dei video e 600 mila interazioni, è ancora una volta il programma - facebook.com facebook

Ascolti in calo, Conti via, il brand Sanremo vacilla. La Rai: “Un nuovo progetto” x.com