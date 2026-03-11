Il fenomeno del “cabbagecore” sta conquistando le pagine di testate come il New York Times e il Guardian. Si tratta di un trend che valorizza le verdure considerate brutte o meno estetiche, dando loro un ruolo centrale in modo inaspettato. La tendenza mette in evidenza ortaggi che si discostano dall’immagine perfetta a cui siamo abituati, portando una nuova attenzione alle verdure meno convenzionali.

Verdure brutte alla riscossa. Parrebbe una faccenda Pixar ma è la storia di certi ortaggi che sono diversi dagli altri, da quelli che siamo abituati a comprare e mangiare. Sono storti, deformi, con qualche bozzo. Ora, attenzione: questi ortaggi brutti sembrano essere pronti a dominare la scena e, prima di arrivare al protagonista del pezzo, il cavolo, facciamo una breve digressione. Carote poco dritte, cetrioli troppo corti, peperoni a più colori: è per voi che oggi verghiamo queste righe. E non c’è nemmeno da fare troppa ironia (un po’ sì, anche se il tema è più serio di quanto non si pensi e ha anche un ovvio significato simbolico). Il destino triste delle verdure brutte inizia dalle patate: sono state loro le prime a dover soddisfare certi standard, con l’obiettivo di creare un linguaggio commerciale comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva il trend del cavolo: dal New York Times al Guardian è “cabbagecore”

Articoli correlati

Torino, la contestazione dei tifosi arriva fino in America: spunta il pezzo del New York TimesCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

La contestazione dei tifosi del Torino arriva fino in America: il New York Times dedica un articoloUna contestazione tra i tifosi del torino nei confronti del patron Urbano Cairo ha varcato i confini locali, affermandosi sui principali organi di...

Tutti gli aggiornamenti su New York Times

Temi più discussi: Quando anche il New York Times dà ragione a Trump: la fine del tiranno Khamenei; L’editore del New York Times usa uno spazio promozionale per chiedere ai lettori di supportare economicamente qualsiasi testata; Covid, zero casi in Ciociaria. E nel Pontino arriva il camper dei vaccini; Sempre più donne cinesi preferiscono innamorarsi dei fidanzati creati dall'IA: il trend che preoccupa Pechino.

Da New York arriva a Milano il trend dell’indoor cycling studioÈ molto più di una palestra: è un’esperienza immersiva, pensata per unire performance fisica, motivazione personale e connessione profonda tra corpo e mente. Spesso in un ambiente di design. iodonna.it

Usa 2024, arriva l’endorsement del New York Times per Kamala HarrisA poco più di un mese dalle elezioni presidenziali, arriva ufficialmente l’endorsement del New York Times per Kamala Harris. Non certo una sorpresa visto che più volte il giornale aveva espresso ... primaonline.it

Secondo fonti citate dal New York Times, sarebbe stato ferito il 28 febbraio, primo giorno della guerra, e sarebbe nascosto in un luogo sicuro con comunicazioni limitate. Teheran afferma che il leader è “sano e salvo” https://shorturl.at/y1DyK - facebook.com facebook

L’editore del New York Times incoraggia il pubblico ad abbonarsi anche ad altri media x.com