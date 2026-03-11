Antico Toscano | 210 anni di storia e nuovo status

L’Antico Toscano, noto sigaro rappresentante del Made in Italy, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale come Marchio storico di interesse nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La decisione riguarda la storica produzione che da 210 anni caratterizza il marchio, consolidando la sua presenza nel settore. Il riconoscimento si aggiunge alla lunga tradizione di questa produzione artigianale italiana.

L’Antico Toscano, sigaro simbolo del Made in Italy, è stato ufficialmente riconosciuto come Marchio storico di interesse nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa designazione, riservata ai brand con oltre cinquant’anni di radicamento territoriale, certifica la tradizione secolare dell’azienda Manifatture Sigaro Toscano (Mst) e ne tutela l’autenticità sui mercati globali. La notizia arriva mentre Mst lancia un’edizione speciale celebrativa che include tre varianti grafiche a rotazione, tra cui due riedizioni fedeli ai pacchetti storici. Il riconoscimento non è solo onorifico: protegge legalmente il marchio e rafforza il valore economico del prodotto, trasformando una leggenda nata da un incidente climatico nel 1815 in un bene culturale protetto dallo Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

