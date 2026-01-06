L’antico forno chiude Addio a 125 anni di storia

L’antico forno di San Quirico chiude dopo 125 anni di attività. Con il suo portone in vetro oscurato dalle tendine, si spegne una presenza storica del quartiere, portando via ricordi, tradizioni e volti che hanno fatto parte della comunità per un secolo e mezzo. È un momento di riflessione sul valore delle imprese che hanno segnato il passato e l’identità locale.

Con quel portone in vetro oscurato dalle tendine, che si è chiuso per l’ultima volta, svaniscono profumi, sapori, ricette, abitudini, volti, che hanno accompagnato San Quirico per 125 anni. Il sapore del “burrino di Remo”, piacevole abitudine per generazioni di sanquirichesi, quello della schiacciata salata con il buco, dolci tradizionali e il pane appena sfornato. Fino a ieri, quando Franco Ravagni e la moglie Emanuela Vagnoli, terminata la giornata di lavoro, giravano la chiave della porta del loro panificio. Il forno ’Le delizie del corso’ al numero 83 di via Dante Alighieri, nel centro storico di San Quirico, aveva aperto nel 1901 con la signora Armellini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’antico forno chiude. Addio a 125 anni di storia Leggi anche: Dopo 125 anni chiude la storica salumeria Sciano a San Leucio Leggi anche: Mattia Caldara, addio al calcio a soli 31 anni: si chiude una storia interrotta troppo presto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Petto di pollo al forno agli agrumi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.