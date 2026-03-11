A 50 anni, molte persone si dedicano a esercizi specifici per rafforzare gli addominali e proteggere la schiena. Questa fase della vita spesso richiede attenzione particolare alla muscolatura del core, e sono stati sviluppati programmi di allenamento mirati per questo scopo. Gli esercizi vengono scelti per migliorare la stabilità e prevenire fastidi legati alla menopausa.

C are lettrici, credo sia arrivato il momento di toccare (neanche troppo piano) un argomento davvero caldo quanto si tratta di menopausa: l’ addome. Perché proprio in questa fase della vita il corpo cambia baricentro: il grasso tende a concentrarsi nella zona addominale, la massa muscolare diminuisce e la postura diventa più fragile. Il risultato? Schiena più affaticata, addome meno sostenuto e quella sensazione diffusa di “cedimento” al centro del corpo. La buona notizia è che esiste una strategia semplice per contrastare molti di questi cambiamenti: allenare il core. Non per scolpire la “tartaruga”, ma per rinforzare il vero sistema di sostegno del corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Allenarsi a 50 anni: gli esercizi mirati per avere addominali forti e schiena più protetta

