Attività ibride | dall' Hyrox al CrossFit gli esercizi per allenarsi anche a casa

L’aumento delle attività ibride come Hyrox e CrossFit deriva dall’interesse per allenamenti intensi e versatili, anche a casa. Questi programmi combinano esercizi di resistenza e forza, attirando sempre più appassionati. La trainer spiega come adattare le tecniche per migliorare le performance senza attrezzature specializzate. Molti praticanti scelgono di integrare questi allenamenti nella routine quotidiana per sfidare se stessi e ottenere risultati concreti.

Negli ultimi anni il panorama sportivo sta cambiando. Accanto alle discipline tradizionali si stanno affermando le attività ibride, format che mescolano corsa, esercizi di forza, resistenza e abilità motorie diverse. "Non si tratta solo di una nuova tendenza fitness, ma di un modo diverso di intendere lo sport e la competizione" spiega Beatrice Cavalloni, personal trainer, esperta in ginnastica funzionale e pilates. "Le gare ibride uniscono più capacità fisiche e tecniche in un'unica esperienza: correre, sollevare pesi, eseguire movimenti ginnici, nuotare, arrampicare" spiega la trainer. "Forza, resistenza e coordinazione convivono in modo naturale, preparando il corpo a qualsiasi tipo di movimento.

