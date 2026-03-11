Alessia Marcuzzi è stata avvistata a Venezia insieme al suo nuovo fidanzato. La conduttrice si trovava in città con questa persona, che non è stato ancora identificato pubblicamente. La coppia è stata fotografata mentre passeggiava per le vie della città, attirando l’attenzione dei presenti. La notizia è stata riportata da vari media e sta facendo discutere tra i fan.

Nuovo amore per Alessia Marcuzzi, beccata a Venezia in compagnia del fidanzato. Ecco chi è lui La conduttrice Alessia Marcuzzi è stata beccata a Venezia in compagnia del nuovo fidanzato. Scopriamo insieme di chi si tratta. Non solo Chiara Ferragni, a quanto pare (QUI TUTTI I DETTAGLI). Anche Alessia Marcuzzi avrebbe ritrovato l’amore, secondo quanto riportato dal settimanale Chi. A seguito di indiscrezioni e avvistamenti vari, ora sembra essere certo che la conduttrice ha una nuova storia con Tiago Schietti. Per quanto lei cerchi di mantenere riservata la sua vita lontana dai riflettori, il settimanale Chi ha beccato Alessia Marcuzzi in dolce compagnia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Alessia Marcuzzi beccata in compagnia del nuovo fidanzato, di chi si tratta

