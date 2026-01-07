Ho l' età di mia madre la presentazione del libro di Nereo Tiso agli Eremitani
Il Museo Eremitani di Padova ospita martedì 13 gennaio la presentazione del libro “Ho l’età di mia madre” di Nereo Tiso, pubblicato da Cleup nel 2025. L’evento offrirà l’opportunità di conoscere i temi e le riflessioni contenute nell’opera, in un contesto culturale dedicato alla letteratura contemporanea. È un’occasione per approfondire l’autore e il suo lavoro, in un ambiente rispettoso e riservato.
Martedì 13 gennaio il Museo Eremitani di Padova ospita la presentazione del libro “Ho l’età di mia madre” di Nereo Tiso, edito da Cleup nel 2025. L’appuntamento è alle 17.30 nella Sala Romanino, in Piazza Eremitani 8.Un incontro dedicato alla letteratura e alla riflessione, che prende forma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
