Il Museo Eremitani di Padova ospita martedì 13 gennaio la presentazione del libro “Ho l’età di mia madre” di Nereo Tiso, pubblicato da Cleup nel 2025. L’evento offrirà l’opportunità di conoscere i temi e le riflessioni contenute nell’opera, in un contesto culturale dedicato alla letteratura contemporanea. È un’occasione per approfondire l’autore e il suo lavoro, in un ambiente rispettoso e riservato.

Martedì 13 gennaio il Museo Eremitani di Padova ospita la presentazione del libro “Ho l’età di mia madre” di Nereo Tiso, edito da Cleup nel 2025. L’appuntamento è alle 17.30 nella Sala Romanino, in Piazza Eremitani 8.Un incontro dedicato alla letteratura e alla riflessione, che prende forma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - "Ho l'età di mia madre", la presentazione del libro di Nereo Tiso agli Eremitani

Leggi anche: Agli Eremitani la presentazione del libro "Paesaggi d’acqua nelle ville venete"

Leggi anche: "La Colonna Massimiliana", agli Eremitani la presentazione del libro di Ugo Fadini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Quando mio padre ammazzò mia madre, ho preso i resti del suo cervello, li ho messi in un vaso e li ho portati ai Carabinieri”. Il racconto choc di Andrea Carnevale a ... - “Quando mio padre ammazzò mia madre, ho preso i resti del cervello di mia madre, li ho messi in un vaso e li ho portati in caserma dai Carabinieri”. ilfattoquotidiano.it

Ho visto mia madre baciare un uomo che non era mio padre - La prima reazione è spesso un silenzio rabbioso, in cui ci facciamo altre domande: “È tradimento? dilei.it

«Quel giorno ho ucciso mia madre perché non la sopportavo più» - Anche quando in aula rivede — e riascolta — l’interrogatorio, il primo, reso alla pm dopo il suo fermo per l’omicidio della madre, tra il 7 e l’8 febbraio 2024: quando lo spiegò ... brescia.corriere.it

Si chiude in bellezza la VI edizione di Lievito Madre! Una giornata intensa, ricca di cultura, sapori e musica che ha scaldato il cuore della nostra comunità. Abbiamo iniziato nel pomeriggio con la presentazione del libro "I colori del borgo" di Donato Mastra - facebook.com facebook