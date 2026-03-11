Lunedì pomeriggio, all'ospedale di Belluno, è deceduto Michele Cavallero, 65 anni, noto a Treviso come proprietario immobiliare nel centro storico. Dopo aver accusato un malore, l’imprenditore è stato portato d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono peggiorate e si è reso necessario l’intervento medico. La notizia della sua scomparsa ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

È morto all’ ospedale di Belluno nel pomeriggio di lunedì Michele Cavallero, 65 anni, conosciuto a Treviso come proprietario immobiliare del centro storico. Era ricoverato da giorni in condizioni definite critiche, dopo un improvviso malore che lo aveva colpito mentre si trovava in montagna. La notizia del decesso si è diffusa rapidamente tra la Marca trevigiana e Cortina d’Ampezzo, i due luoghi con cui l’uomo manteneva un legame costante. Cavallero, infatti, era nato e cresciuto nel capoluogo veneto, dove aveva costruito la propria attività, ma da tempo trascorreva periodi prolungati anche nella località ampezzana. Negli anni era diventato una figura nota in città non solo per il lavoro nel settore immobiliare, ma anche per una presenza continua nella vita sociale locale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Addio all’imprenditore italiano”. Il malore poi la corsa in ospedale e il drammatico annuncio

