Referendum giustizia i No recuperano sul Sì Ora è testa a testa
Il dibattito sul referendum della giustizia si fa più incerto. Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos-Doxa, il Sì resta leggermente avanti, ma i No stanno guadagnando terreno. La partita si gioca tutta negli ultimi giorni di campagna, con i sostenitori di entrambe le parti che cercano di convincere gli indecisi. La sensazione è che nulla sia deciso ancora, e il risultato finale potrebbe ancora cambiare.
Il Sì è ancora avanti, ma i No stanno recuperando terreno. Questo è il dato che emerge dal sondaggio Ipsos-Doxa per la trasmissione diMartedì sul referendum della giustizia. Se si votasse oggi vincerebbe il Sì, ma vincerebbe di pochissimo. Il Sì infatti è stimato intorno al 50,9 per cento, mentre i No al 49,1, meno di un punto percentuale di differenza. Ma il dato da segnalare è che in due mesi il No ha recuperato sette punti: soltanto poche settimane fa – e sempre per lo stesso istituto – gli italiani favorevoli alla riforma voluta dal ministro Nordio erano il 53,3 per cento, mentre a dicembre arrivavano al 58. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Referendum Giustizia
Referendum giustizia, il sondaggio Ixè: testa a testa tra sì e no
Il referendum sulla riforma della giustizia previsto per marzo 2026 si presenta equilibrato nei sondaggi, con un risultato incerto tra sì e no.
Referendum giustizia 2026, Sì ancora in testa nei sondaggi: il No rimonta e si avvicina
Il referendum sulla giustizia del 2026 si avvicina.
Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!
Ultime notizie su Referendum Giustizia
Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum Giustizia. Ecco perché il NO fa paura al potere; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Sondaggio referendum: testa a testa tra il Sì e il No sulla riforma della giustizia.
Referendum giustizia, a Perugia debutta comitato per il No: «La riforma? Zero benefici per i cittadini»di Daniele Bovi Una riforma che rischia di minare l’equilibrio dei poteri stabilito dalla Costituzione e che non assicura alcun beneficio ai cittadini. Così i promotori delle ragioni del No vedono la ... umbria24.it
Referendum giustizia, Schlein: CasaPound? Chi vota Sì non è ben accompagnatoOnline un post del Pd: 'Loro votano sì' con le immagini di saluti romani. Picierno: 'Insultante assimilare al fascismo chi vota sì' ... adnkronos.com
Già a piede libero. VERGOGNA. Votare SÌ al referendum sulla Giustizia è un dovere morale. - facebook.com facebook
#inonda Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Il No sta rimontando". x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.