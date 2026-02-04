Il dibattito sul referendum della giustizia si fa più incerto. Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos-Doxa, il Sì resta leggermente avanti, ma i No stanno guadagnando terreno. La partita si gioca tutta negli ultimi giorni di campagna, con i sostenitori di entrambe le parti che cercano di convincere gli indecisi. La sensazione è che nulla sia deciso ancora, e il risultato finale potrebbe ancora cambiare.

Il Sì è ancora avanti, ma i No stanno recuperando terreno. Questo è il dato che emerge dal sondaggio Ipsos-Doxa per la trasmissione diMartedì sul referendum della giustizia. Se si votasse oggi vincerebbe il Sì, ma vincerebbe di pochissimo. Il Sì infatti è stimato intorno al 50,9 per cento, mentre i No al 49,1, meno di un punto percentuale di differenza. Ma il dato da segnalare è che in due mesi il No ha recuperato sette punti: soltanto poche settimane fa – e sempre per lo stesso istituto – gli italiani favorevoli alla riforma voluta dal ministro Nordio erano il 53,3 per cento, mentre a dicembre arrivavano al 58. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Referendum giustizia, i No recuperano sul Sì. Ora è testa a testa

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Il referendum sulla riforma della giustizia previsto per marzo 2026 si presenta equilibrato nei sondaggi, con un risultato incerto tra sì e no.

Il referendum sulla giustizia del 2026 si avvicina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum Giustizia. Ecco perché il NO fa paura al potere; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Sondaggio referendum: testa a testa tra il Sì e il No sulla riforma della giustizia.

Referendum giustizia, a Perugia debutta comitato per il No: «La riforma? Zero benefici per i cittadini»di Daniele Bovi Una riforma che rischia di minare l’equilibrio dei poteri stabilito dalla Costituzione e che non assicura alcun beneficio ai cittadini. Così i promotori delle ragioni del No vedono la ... umbria24.it

Referendum giustizia, Schlein: CasaPound? Chi vota Sì non è ben accompagnatoOnline un post del Pd: 'Loro votano sì' con le immagini di saluti romani. Picierno: 'Insultante assimilare al fascismo chi vota sì' ... adnkronos.com

Già a piede libero. VERGOGNA. Votare SÌ al referendum sulla Giustizia è un dovere morale. - facebook.com facebook

#inonda Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Il No sta rimontando". x.com