Zelig 30 anni dopo | che fine hanno fatto i comici del programma

A trent'anni dalla prima puntata, Zelig rimane un punto di riferimento nel panorama della comicità italiana. Il programma, che ha contribuito a lanciare numerosi comici e a innovare la televisione, ha lasciato un segno indelebile. Oggi, molti dei protagonisti di allora proseguono le proprie carriere nel mondo dello spettacolo, mentre il format stesso si è evoluto nel tempo. Un bilancio di tre decenni che testimonia la sua importanza storica e culturale.

Sono passati 30 anni tondi da quando Zelig rivoluzionò la tv. Era il 1996 quando andò in onda la prima puntata di quello che è diventato il programma comico più longevo in Italia: 150 prime serate, 120 puntate in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici. In occasione dell’anniversario, lo show torna con l’evento speciale Zelig 30. Accanto a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, tra i conduttori più amati del cabaret, tornano alcuni dei comici più famosi tra quelli passati dal palco di Zelig, da Aldo Giovanni e Giacomo a Raul Cremona a Cochi. E tutti gli altri? Che fine hanno fatto i comici di Zelig? Ecco dove sono oggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

