I balneatori dell’Abruzzo, rappresentati dal presidente del Sib e di Confcommercio Pescara, hanno chiesto un incontro urgente con la Regione per discutere la revisione dell’ordinanza demaniale. Ricordano la necessità di un confronto immediato per affrontare le questioni legate alla gestione delle spiagge e alle normative in vigore. La richiesta mira a trovare soluzioni condivise nel più breve tempo possibile.

Il presidente del Sib Abruzzo e di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, ha richiesto un tavolo di concertazione urgente con la Regione per ridefinire l’ordinanza demaniale. Le sigle dei portatori d’interesse hanno inviato osservazioni tecniche e giuridiche evidenziando lacune nella gestione degli orari e della competenza pubblica. La richiesta nasce da un confronto tra balneatori, albergatori, titolari di campeggi e società di salvamento che ritengono necessaria una revisione profonda del testo normativo proposto. Il punto critico riguarda la ripartizione delle competenze: secondo i rappresentanti del settore, la disciplina degli orari dovrebbe essere affidata a un ente pubblico o al Comune, come avviene in altre regioni italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: i balneatori chiedono revisione urgente

