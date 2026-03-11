2.700 ricci sequestrati | 20.000 euro di sanzioni

Nelle acque prospicienti la spiaggia di Campomarino, un pescatore è stato sorpreso con 2.700 ricci di mare appena catturati nella notte. L'unità navale della Guardia di Finanza ha irrogato sanzioni per circa 20.000 euro e sequestrato l'attrezzatura. L'episodio si è verificato in prossimità dei frangiflutti del lido, dove i finanzieri hanno fermato il soggetto proveniente da Bisceglie. Il trasgressore aveva superato ampiamente il limite consentito di 50 esemplari e agiva in orario vietato, scatenando un intervento immediato della componente aeronavale di Termoli. Il confine tra pesca sportiva e sfruttamento illegale. La normativa distingue nettamente tra attività ricreativa e prelievo commerciale, stabilendo un tetto massimo di 50 ricci per ogni singolo operatore.