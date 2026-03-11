11 marzo | 193 morti a Madrid la memoria europea contro

L’11 marzo è una data che ricorda un attacco terroristico avvenuto a Madrid, in cui sono morte 193 persone. Ogni anno, questa giornata viene dedicata alla memoria delle vittime, con iniziative e commemorazioni in diversi Paesi europei. La data resta impressa come un momento di riflessione sulla violenza, senza che siano presenti analisi o interpretazioni delle cause.

Ogni anno, il calendario europeo segna l'11 marzo come giorno di memoriale ha perso la vita a causa della violenza terroristica. Questa ricorrenza, istituita dall'Unione Europea nel 2005, nasce direttamente dalla tragedia degli attentati che colpirono Madrid esattamente un anno prima del suo inizio ufficiale. L'intento non è solo commemorativo ma anche propositivo: ricordare senza distinzioni di nazionalità, etnia o religione, per costruire una società più sicura e giusta per le generazioni future. La scelta della data non è casuale ma legata indissolubilmente agli eventi dell'11 marzo 2004, quando esplosioni multiple su treni pendolari causarono oltre 190 morti e quasi duemila feriti.