Zlatan Ibrahimovi? nel gelo artico l’avventura in Lapponia sulla slitta trainata dai cani | Si è riunito il branco – Il video

Zlatan Ibrahimovic si è lasciato alle spalle il calcio per vivere un’esperienza in Lapponia, dove ha partecipato a un’escursione sulla slitta trainata dai cani. In un ambiente gelido e suggestivo, l’attaccante ha condiviso momenti di questa avventura, offrendo ai suoi follower uno sguardo diverso e autentico sulla sua vita fuori dal campo. Un’esperienza che unisce natura, tradizione e scoperta personale.

Non solo calcio e palcoscenici internazionali. Negli ultimi giorni Zlatan Ibrahimovi? ha mostrato ai suoi follower un lato diverso, immerso in uno scenario da fiaba nordica. Il calciatore svedese è stato protagonista di un’esperienza in Lapponia, dove si è messo alla guida di una slitta trainata da cani husky, attraversando paesaggi innevati e temperature estreme. Ibrahimovi? ha condiviso sui social immagini e video del suo viaggio “sottozero”: pelliccia addosso, abbigliamento tecnico e un gruppo di cani da slitta lanciati nella corsa tra distese bianche e silenzio artico. Il post è stato accompagnato dalla didascalia che recita: « Il branco artico si è riunito ». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ibrahimovic si allena con il Milan. E no, non è Zlatan

Leggi anche: Verratti: “Quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci …”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pensate faccia freddo? Non guardate Ibrahimovic. Fiorentina-Milan, le ultime.

Zlatan Ibrahimovic nel gelo artico, l’avventura in Lapponia sulla slitta trainata dai cani: «Si è riunito il branco» – Il video - Il calciatore svedese è stato protagonista di un’esperienza in Lapponia, dove si è messo alla guida di una slitta trainata da cani husky ... open.online