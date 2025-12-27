Frattesi via dall’Inter? La società nerazzurra ha già in mano il sostituto
Inter News 24 Si parla tanto del fatto che Davide Frattesi possa lasciare l’Inter. Nel frattempo la società nerazzurra ha già trovato il sostituto ideale. Il calciomercato della Beneamata guarda già all’estate con una strategia chiara: finanziare i nuovi innesti attraverso le cessioni eccellenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’eventuale partenza di Davide Frattesi, il dinamico incursore della Nazionale noto per i suoi inserimenti offensivi, non spaventa il tecnico Cristian Chivu. L’ex carismatico difensore del Triplete, oggi alla guida dei campioni d’Italia, dispone infatti di un centrocampo ricco di soluzioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Acquisizione Inter, tutto Oaktree passa in mano a Brookfield, ma per la società nerazzurra non cambia nulla! Il punto
Leggi anche: Calciomercato Inter: Frattesi in bilico, possibile addio già a gennaio? La situazione in casa nerazzurra
Frattesi, l'uomo in più dell'Inter è sempre al centro del mercato: cosa succede in estate - Grazie al suo gol l’Inter sogna di tornare ancora lì, all'Allianz Arena, il 31 maggio. calciomercato.com
Quale futuro per Frattesi Dall'ipotesi cessione a gennaio a quella in estate: per il suo sostituto all'Inter... - facebook.com facebook
Gazzetta - #Juventus, la lista di Comolli per #Spalletti: il sogno #Tonali, l'occasione #Frattesi e un suggerimento dall'algoritmo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.