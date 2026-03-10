WWE | Seth Rollins confonde la Vision con un esercito di uomini mascherati trappola perfetta a Raw

Durante l’ultima puntata di Raw, Seth Rollins ha confuso la Vision con un esercito di uomini mascherati, creando una trappola inattesa. La serata ha iniziato senza il consueto promo di apertura e senza una sfida al microfono, sorprendendo gli spettatori e cambiando radicalmente il ritmo dell’evento. La confusione di Rollins ha portato a sviluppi inattesi nel corso della puntata.

Se qualcuno si è sintonizzato su Raw lunedì sera aspettandosi la solita apertura con promo e sfida al microfono, si è dovuto ricredere in fretta. L’episodio del 9 marzo dal Climate Pledge Arena di Seattle è iniziato con Adam Pearce al centro del ring, intenzionato a fare due chiacchiere con Seth Rollins dopo il putiferio della settimana precedente. Fin qui, tutto normale. Poi una ventina di uomini mascherati ha scavalcato le transenne e ha invaso l’arena, trasformando il segmento in qualcosa a metà tra un film di rapine e un flashmob impazzito. Incappucciati e vestiti in modo identico, gli uomini hanno circondato il ring creando una scena surreale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

