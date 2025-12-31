WWE | CM Punk trolla Kevin Nash durante un recente Live Event

Durante un recente Live Event WWE, CM Punk ha risposto alle dichiarazioni di Kevin Nash, che aveva affermato che il campione avesse combattuto indossando una maglietta. Questa reazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, aggiungendo un ulteriore elemento alla storyline tra i due wrestler. L’episodio evidenzia come le dinamiche tra atleti possano continuare a svilupparsi anche al di fuori del ring, stimolando l’interesse dei fan e degli osservatori.

Il World Heavyweight Champion, CM Punk sembra aver reagito alle recenti dichiarazioni di Kevin Nash sul fatto che abbia lottato indossando una maglietta durante un evento WWE. Durante una recente puntata del suo podcast Kliq This, Nash ha criticato CM Punk per aver lottato indossando una maglietta anche nell'episodio di WWE RAW della scorsa settimana. Punk ha fatto squadra con Rey Mysterio per affrontare Austin Theory e Bronson Reed della Vision la scorsa settimana durante il Monday Night. Durante il live event WWE di ieri sera a Fort Myers, in Florida, The Best in the World ha difeso il titolo mondiale dei pesi massimi contro Bronson Reed.

