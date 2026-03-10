Wolford Calze ‘studs Tights’ Wolford X | Qualità e prezzo

Wolford ha lanciato le sue nuove calze ‘studs Tights’ nella linea Wolford X, puntando su un mix di qualità e prezzo. Il prodotto, che fa parte di una collezione dedicata, è disponibile con dettagli di borchie e finiture raffinate. L’azienda include anche un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione e possibili commissioni, senza che questo comporti costi aggiuntivi per i clienti.

L'effetto 'Studs': quando lo stretch incontra il glamour di Sergio Rossi. L'incontro tra la tradizione manifatturiera austriaca di Wolford e l'estetica provocatoria di Sergio Rossi genera un oggetto che sfida le convenzioni dell'abbigliamento intimo. Il prodotto non è una semplice calza, ma un accessorio ibrido dove il tessuto tecnico si fonde con elementi decorativi audaci. L'applicazione degli strass, descritta come "applicazione" nei dati verificati, suggerisce una tecnica di fissaggio meccanico o termico su un supporto in tessuto stretch, piuttosto che una ricamo tradizionale a filo.