Epifania 2026 tra calze e saldi | italiani divisi tra risparmio e qualità con una spesa di 2,4 miliardi di euro

Da lifeandnews.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Epifania 2026 si avvicina, portando con sé tradizioni come le calze e i saldi. Gli italiani si dividono tra desiderio di risparmiare e la volontà di investire in prodotti di qualità, con una spesa complessiva prevista di circa 2,4 miliardi di euro. Questa festività conclude il periodo delle festività natalizie, mantenendo un ruolo importante nel panorama dei consumi nazionali.

L’Epifania chiude ufficialmente il lungo ciclo delle festività natalizie, ma resta una delle ricorrenze più sentite, anche sotto il profilo dei consumi. Secondo i dati del Centro Studi di Confcooperative, nel 2026 gli italiani spenderanno complessivamente 2,4 miliardi di euro per la Befana, con un incremento di 100 milioni rispetto all’anno precedente. Ma il dato . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

epifania 2026 tra calze e saldi italiani divisi tra risparmio e qualit224 con una spesa di 24 miliardi di euro

© Lifeandnews.it - Epifania 2026, tra calze e saldi: italiani divisi tra risparmio e qualità con una spesa di 2,4 miliardi di euro

Leggi anche: Saldi invernali 2026: avvio brillante al Valdichiana Designer Village tra shopping, turismo, risparmio e voglia di qualità

Leggi anche: Terni, partiti i saldi invernali: spesa media di trecento euro a famiglia. Epifania e San Valentino le ‘speranze’

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Saldi invernali 2026: pre-saldi, offerte anticipate e prezzi scontati già prima della data ufficiale. Si parte il 2 gennaio, ecco dove; Cosa fare a Firenze nel lungo weekend della Befana; Epifania in Romagna, tutti gli eventi in programma; Domenica la Befana arriva a Cervia: giochi, laboratori e calze per tutti i bambini.

epifania 2026 calze saldiEpifania, Confesercenti-Ipsos: il 66% prepara la calza. Spesa media 64 euro - Sud: 7 italiani su 10 fanno un dono tra Centro e Mezzogiorno, contro il 58% al Nord. teleborsa.it

epifania 2026 calze saldiConfesercenti, per l'l'Epifania il 66% sceglie la "calza" - Per l'Epifania 2026 il 66% degli italiani prevede di celebrare l'ultimo appuntamento delle festività invernali ... msn.com

epifania 2026 calze saldiBefana high-tech al Sud e calze dolci al Centro: ecco le tendenze dei regali per l'Epifania - Secondo Confcooperative, la spesa per l’Epifania 2026 raggiungerà i 2,4 miliardi di euro, con comportamenti d’acquisto sempre più polarizzati. italiaatavola.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.