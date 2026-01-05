Epifania 2026 tra calze e saldi | italiani divisi tra risparmio e qualità con una spesa di 2,4 miliardi di euro
L’Epifania 2026 si avvicina, portando con sé tradizioni come le calze e i saldi. Gli italiani si dividono tra desiderio di risparmiare e la volontà di investire in prodotti di qualità, con una spesa complessiva prevista di circa 2,4 miliardi di euro. Questa festività conclude il periodo delle festività natalizie, mantenendo un ruolo importante nel panorama dei consumi nazionali.
L'Epifania chiude ufficialmente il lungo ciclo delle festività natalizie, ma resta una delle ricorrenze più sentite, anche sotto il profilo dei consumi. Secondo i dati del Centro Studi di Confcooperative, nel 2026 gli italiani spenderanno complessivamente 2,4 miliardi di euro per la Befana, con un incremento di 100 milioni rispetto all'anno precedente.
