voglio essere il migliore in assoluto intervista noumory keita

Porta le tipiche treccine afro, una collana dorata al collo e ride spesso, Noumory Keita. È allegro, spensierato, e da fuori non sembra sentire affatto la pressione del suo lavoro. Forse è questa la differenza tra un atleta qualunque e un campione come Keita, che da quando è arrivato in Italia si è preso la scena. Ne abbiamo scritto anche in questi giorni, come un giocatore che sta spostando certi limiti del volley. “L’Aquila del Mali” - come è soprannominato - è un giocatore della Rana Verona dal 2022. Il club, sorto dalle ceneri della precedente gestione, nel 2021, sta costruendo un percorso importante e sta provando a scrollarsi di dosso la patina da outsider. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

