Juve Lecce | Conceicao e Cabal recuperano? Cosa filtra dalla Continassa verso il match dello Stadium Ultimissime
Le ultime notizie dalla Continassa indicano che Conceicao e Cabal potrebbero essere disponibili per la sfida tra Juventus e Lecce allo Stadium. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulla loro condizione, mentre la preparazione prosegue con attenzione. Entrambi i giocatori rappresentano una possibile risorsa importante per la formazione bianconera, in vista di questa importante gara di campionato.
sulle condizioni degli infortunati. Dopo il successo ottenuto sul campo del Pisa, la Juventus di Luciano Spalletti osserva oggi un turno di riposo per ricaricare le energie fisiche e mentali. L’operazione Lecce inizierà ufficialmente soltanto domani alla Continassa, dando il via a una tre giorni di allenamenti intensi in vista dell’impegno di venerdì sera all’Allianz Stadium. Gestione delle forze e rotazioni. Data la vicinanza del successivo match contro il Sassuolo (previsto per il 6 gennaio), il tecnico toscano sta valutando un ampio turnover per preservare i suoi “fedelissimi”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
