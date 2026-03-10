Il Comune di Desio ha avviato una ricerca di nuovi soci per Villa Tittoni, un edificio che recentemente è stato reinserito nelle attività culturali della città. La decisione ha suscitato discussioni, soprattutto in relazione al canone di affitto considerato troppo basso. La questione riguarda anche le modalità con cui si stanno selezionando i soggetti interessati a partecipare alla gestione della villa.

Villa Tittoni torna al centro della programmazione culturale di Desio con un nuovo passaggio amministrativo destinato a far discutere il mondo della politica e dell’associazionismo. Il Comune ha infatti avviato l’istruttoria pubblica per selezionare un ente del Terzo settore che, attraverso un percorso di coprogettazione, gestirà per un anno le attività nel parco storico e nello Spazio Stendhal. Il periodo di riferimento va da maggio 2026 ad aprile 2027, con la possibilità di un rinnovo annuale. Il dato che più colpisce è il canone d’uso degli spazi, fissato in 8.500 euro l’anno, oltre Iva. Una cifra che equivale al costo di un affitto modesto in Brianza e che riaccende il dibattito sul valore e sulla gestione del complesso monumentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Tittoni, il Comune cerca ’soci’. Ma è polemica sul canone low cost

