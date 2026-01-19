OpenAI amplia la propria offerta negli Stati Uniti con il nuovo abbonamento ChatGPT Go, pensato per un pubblico in cerca di soluzioni più accessibili. Il servizio, che segue il debutto in India, introduce un'opzione a basso costo, ma include anche pubblicità. Questa novità mira a rendere l’utilizzo di ChatGPT più diffuso, mantenendo un equilibrio tra convenienza e funzionalità.

OpenAI allarga la sua offerta e lo fa puntando sul prezzo. ChatGPT Go arriva ufficialmente anche negli Stati Uniti, dopo un primo lancio in India. È l’abbonamento ‘low cost’ del chatbot più famoso al mondo. Ma c’è un dettaglio che cambia le regole del gioco: la pubblicità. Una notizia che era nell’aria pur tra qualche retromarcia del momento. Scopri di più. Un piano più economico, ma non gratuito. ChatGPT Go costa 8 dollari al mese e si colloca a metà strada tra la versione gratuita e il piano Plus. L’obiettivo è chiaro: offrire di più senza arrivare ai costi dei livelli pensati per professionisti e aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ChatGPT Go sbarca negli Stati Uniti. Nasce l’abbonamento low cost, ma spunta la pubblicità

