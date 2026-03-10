Vicinanza ai medici coinvolti La giunta di Ravenna si schiera coi camici indagati per i certificati dei migranti

La giunta di Ravenna ha espresso solidarietà ai medici coinvolti nelle indagini in corso, che riguardano un presunto sistema di certificazioni mediche false per ostacolare l’ingresso dei migranti nei Centri di Permanenza. Le indagini sono attualmente in fase di sviluppo e coinvolgono professionisti sanitari accusati di aver rilasciato documenti non veritieri. La questione è al centro di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Procedono le indagini relative all'ipotesi di un sistema per evitare l'ingresso dei migranti nei Cpr attraverso certificazioni mediche fals e. A Ravenna ci sono 8 medici indagati per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio ma non è escluso che quanto accaduto nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale romagnolo non possa essere parte di una rete che coinvolge anche altri ospedali del Paese. Un'ipotesi che trae spunto, e non solo quello, da un messaggio ritrovato nelle chat tra i medici ravennati e un altro professionista, non indagato, che teneva le fila. "Se vi va, mandatemi copia delle certificazioni che sto tenendo una mappatura", si legge nelle conversazioni.