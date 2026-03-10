Viale Terme è polemica Opposizione all’attacco | Piano di recupero subito

Viale Terme è al centro di una nuova polemica politica, con l’opposizione che chiede un intervento immediato sul piano di recupero. Durante l’ultima riunione, un ordine del giorno è stato presentato per sollecitare la ripresa dei lavori e una rapida approvazione del progetto. La discussione si è concentrata sulle modalità di intervento e sulle tempistiche da rispettare.

di Claudio Bolognesi Torna al centro del dibattito politico viale Terme. A presentare un odg che finirà sui tavoli del prossimo consiglio comunale è il consigliere d’opposizione Lorenzo Brogi, fresco iscritto di Futuro Nazionale, che nel suo duro attacco all’amministrazione comunale parte dal cartello affisso proprio dal comune e che campeggia sui marciapiedi del viale simbolo della città con su scritto "degrado da radici". Un avvertimento, insomma, ai passanti di prestare attenzione alle insidie del terreno, insidie causate dal lavoro sotterraneo delle radici che creano avvallamenti nel lungo tratto pedonale che scende fino alle Terme.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale Terme, è polemica. Opposizione all’attacco: "Piano di recupero subito" Articoli correlati Recupero ex terme Inps, 20mila euro per aggiornare gli studi: il piano del ComuneDopo decenni di “nulla di fatto”, di battaglie legali e di un degrado che ha trasformato uno dei gioielli del bacino termale viterbese in un fantasma... Piano sosta, è polemica. Opposizione coi cartelli all’incontro coi cittadini. Il Pd: "Inaccettabile""Oggi, da residente, ho un permesso triennale per accedere alle ztl che pago 20 euro, diventeranno 50 euro all’anno; un grosso aumento, a cui si... Una raccolta di contenuti su Viale Terme Discussioni sull' argomento Viale Terme, è polemica. Opposizione all’attacco: Piano di recupero subito; Sfonda la vetrina di un minimarket: preso dalla Polizia locale; Alì Terme, scoppia il caso Maestroguglielmo: cittadini e commercianti in rivolta; Parcheggi all’aeroporto di Lamezia Terme, esplode la polemica: Si penalizzano i calabresi. Domenica 22 Febbraio, come ogni ultima domenica del mese, vi aspettiamo sul viale alberato di San Pellegrino terme (Bg) - facebook.com facebook