Via i rifiuti da Abbadia Lariana | lavori sulla Statale 36 per un giorno intero

Un intervento di un giorno sulla Statale 36 ad Abbadia Lariana prevede la rimozione dei rifiuti lungo la carreggiata. Le operazioni sono in corso lungo la strada, coinvolgendo squadre di lavoratori che si occupano della pulizia e della raccolta dei materiali abbandonati. L'obiettivo è ripulire l'area e mantenere il tratto stradale più sicuro e ordinato.

Gli interventi di mercoledì 11 marzo interessano le rampe in direzione Sondrio e Milano tra i chilometri 57,500 e 58,000. Il traffico non subirà interruzioni grazie alla collaborazione con la Provincia di Lecco Continuano gli interventi di pulizia lungo la statale 36 del lago di Como e dello Spluga nel territorio lecchese. Anas ha comunicato che mercoledì 11 marzo saranno effettuati lavori allo svincolo di Abbadia Lariana, organizzati in due turni nell'arco della giornata. L'operazione - fa sapere l'azienda - si inserisce nel più ampio programma di manutenzione che Anas sta portando avanti sulla dorsale olimpica, arteria strategica anche in questo periodo di Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e da anni al centro delle polemiche per il degrado dei rifiuti abbandonati lungo le sue piazzole di sosta.