Turismo lento FlixBus rinnova il patto con la Via Francigena per promuovere la provincia di Foggia

Da foggiatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

FlixBus rafforza il suo impegno nel promuovere il turismo lento nella provincia di Foggia. L’azienda ha rinnovato l’accordo con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, puntando a far conoscere meglio il patrimonio paesaggistico e culturale di questa zona. Ora, più che mai, i viaggiatori possono scoprire i tesori di Foggia attraverso percorsi più autentici e sostenibili.

FlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf) hanno rinnovato l’accordo per promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale del Foggiano. Delle circa 30 tappe italiane del cammino raggiungibili con FlixBus, ben 14 si trovano in Puglia, e quattro di queste nel Foggiano: San.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

