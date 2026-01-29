Turismo lento FlixBus rinnova il patto con la Via Francigena per promuovere la provincia di Foggia

FlixBus rafforza il suo impegno nel promuovere il turismo lento nella provincia di Foggia. L’azienda ha rinnovato l’accordo con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, puntando a far conoscere meglio il patrimonio paesaggistico e culturale di questa zona. Ora, più che mai, i viaggiatori possono scoprire i tesori di Foggia attraverso percorsi più autentici e sostenibili.

FlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf) hanno rinnovato l’accordo per promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale del Foggiano. Delle circa 30 tappe italiane del cammino raggiungibili con FlixBus, ben 14 si trovano in Puglia, e quattro di queste nel Foggiano: San.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Via Francigena

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Via Francigena

Argomenti discussi: Lucca cresce fra le destinazioni FlixBus.

FlixBus rinnova il patto con la Via Francigena per promuovere la provincia di Foggia+++ Per il 2026, FlixBus ha rinnovato l’accordo con la Via Francigena per un turismo lento e alla portata di tutti. Anche la provincia di Foggia potrà beneficiare di questa sinergia. +++ Con il turism ... manfredonianews.it

VIA FRANCIGENA FlixBus e Via Francigena: un turismo lento e sostenibile per valorizzare la provincia di FoggiaFlixBus ha rinnovato l’accordo con la Via Francigena per il 2026, promuovendo un turismo lento, immersivo e accessibile a tutti ... statoquotidiano.it

Ancora qualche giorno per visitare la mostra La Via Francigena Project – Gli acquerelli di Jannina Veit Teuten Nella sala Regia di Palazzo dei Priori fino al prossimo 30 gennaio Le opere dell'artista londinese resteranno esposte fino al prossimo 30 gennaio ne facebook