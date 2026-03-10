Vi rivelo l’altra verità sul caso di Sarah Scazzi

Ritorna il libro di Aldo Tarricone, investigatore privato, dedicato al caso di Sarah Scazzi. La nuova edizione si intitola “L’altra verità sul caso Sarah Scazzi” e si concentra sull’indagine condotta dall’autore, che si propone di fornire una versione diversa rispetto a quella ufficiale. Il testo approfondisce le prove e le ipotesi raccolte durante le indagini, senza entrare in giudizi o conclusioni personali.

Ritorna L’altra verità sul caso Sarah Scazzi. Si intitola così la riedizione del libro di Aldo Tarricone, investigatore privato che ha indagato su quello che la giustizia ha riconosciuto come omicidio. Per quel reato sono state condannate all’ergastolo la cugina di Sarah Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, mentre lo zio Michele Misseri, condannato per occultamento di cadavere, è libero dopo aver finito di scontare la sua pena. È una vera e propria controinchiesta quella di Tarricone, che getta ancora una volta ombre su un processo indiziario, contro gli esiti del quale le due condannate continuano a combattere. “La mia tesi finale è che si è trattato di un incidente”, dice a IlGiornale l’investigatore privato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

