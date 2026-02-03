Pastore non ha dubbi | La sfida tra Inter e Juventus ci dirà molto Sul Bodo Glimt vi rivelo questo…
Pastore non ha dubbi: la partita tra Inter e Juventus sarà decisiva. Parlano di questa sfida come di un crocevia importante per la stagione dei nerazzurri. Al momento, l’ex giocatore rivela anche qualche dettaglio sul Bodo Glimt, ma è chiaro che l’attenzione principale resta sulla sfida di domenica sera. Gli occhi sono puntati sul campo, pronti a scoprire quale squadra avrà la meglio in una partita che promette scintille.
Inter News 24 Pastore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così dell’Inter in vista degli importanti impegni dei nerazzurri. L’ Inter sta vivendo un periodo di grande splendore fisico e tecnico, ma il cammino verso i traguardi più prestigiosi nasconde ancora diverse incognite. Durante il programma Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato lo stato di salute della rosa di Cristian Chivu, evidenziando come la squadra stia reagendo bene agli impegni ravvicinati. Secondo Pastore, a differenza di altre concorrenti, i nerazzurri godono di una condizione atletica invidiabile: «Siamo curiosi di vedere l’Inter nella partite da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Inter Juventus
Impallomeni non ha dubbi: «Inter Napoli? Ci arrivano meglio i nerazzurri, ma questo non vuol dire nulla. Vi spiego»
Impallomeni analizza il prossimo match tra Inter e Napoli, sottolineando che, secondo lui, i nerazzurri sembrano avere qualcosa in più.
Conferenza stampa Cambiaso pre Bodo Glimt Juve: «Non gioco sul sintetico da quando avevo 17 anni…Prima di Firenze Spalletti ci ha fatto questo discorso»
Ultime notizie su Inter Juventus
Argomenti discussi: Dimarco tra i primi 5 al mondo? Ambrosini non ha dubbi, ma tra lui e Bastoni….; L’esperto: Siamo il Paese europeo delle frane. A Niscemi la più vasta d’Italia, ha superato quella del Tessina; Il lupo benedetto Buck, libero e coraggioso; I libri imperdibili del mese di gennaio: oltre 30 nuove uscite tra romanzi, gialli e saggi.
Pastore: Perisic rattoppo fino a giugno, ma ottima soluzione. Anche se non credo arriveràDurante Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del possibile arrivo all'Inter di Ivan Perisic come esterno destro ... msn.com
Bookies - Attenzione alla trappola Bodo/Glimt: bassa la quota per la qualificazione dell'Inter però... x.com
Ai Play Off di Champions League sarà Inter-Bodo Glimt. L’Inter giocherà in casa il ritorno. FORZA NERAZZURRI INTERNAZIONALE #fcinternazionalemilano #ForzaInter #inter #forzanerazzurri #interforever - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.