Nel fine settimana, le forze dell’ordine nel Verbano Cusio Ossola hanno arrestato una persona e ritirato cinque patenti a causa di guida in stato di ebbrezza. Le operazioni hanno coinvolto controlli mirati sulle strade della zona, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi alla guida. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Nel fine settimana appena trascorso, le forze dell’ordine hanno operato con determinazione nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Un 34enne residente nella provincia torinese è stato arrestato a Premeno per violazione delle condizioni di affidamento terapeutico, mentre cinque altri conducenti hanno subito il ritiro immediato della patente per guida in stato di ebbrezza. I controlli hanno messo in luce un quadro preoccupante: da Verbania a Vogogna, i tassi alcolemici registrati hanno superato ampiamente i limiti di legge, con punte che sfiorano il doppio rispetto al consentito. L’arrestato, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione per una rapina aggravata commessa a Torino nel settembre 2023, ha revocata la sua libertà condizionata a causa di comportamenti incompatibili con il percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VCO: 1 arresto e 5 patenti ritirate per alcol

Articoli correlati

Un arresto e 5 patenti ritirate nel fine settimana: i controlli dei carabinieri nel VcoUn arresto e cinque denunce per guida in stato di ebbrezza segnano il bilancio dei controlli effettuati nel Vco durante il fine settimana.

Leggi anche: Controlli sulle strade del Vco nella settimana di Natale: 4 denunce e 2 patenti ritirate

Una raccolta di contenuti su VCO 1 arresto e 5 patenti ritirate per...

Discussioni sull' argomento Un arresto e 5 patenti ritirate nel fine settimana: i controlli dei carabinieri nel Vco; CARABINIERI: UN ARRESTO E CINQUE PATENTI RITIRATE NEL FINE SETTIMANA; Controlli dei carabinieri nel week end: 28enne fermato e denunciato dopo una lite; PROGETTO CAVALLO AMICO.

Un arresto e 5 patenti ritirate nel fine settimana: i controlli dei carabinieri nel VcoUn arresto e cinque denunce per guida in stato di ebbrezza segnano il bilancio dei controlli effettuati nel Vco durante il fine settimana. novaratoday.it

Nove mesi di fuga terminati con le manette ai polsi. A finire in arresto questa mattina è stato Ciro Grassia, elemento apicale del clan Rinaldi. Per tutto questo tempo, Grassia si era nascosto nella sua San Giovanni a Teduccio. Fra le sue mani, nonostante la latit - facebook.com facebook

Il 17 giugno del 1983 avevo quasi finito il mio lavoro di caporedattore a @ilmanifesto ma il direttore, il leggendario Valentino Parlato, mi chiese di scrivere un editoriale a commento dell'arresto di Enzo Tortora, allora popolare conduttore italiano. Stavo per and x.com