VCO | 1 arresto e 5 patenti ritirate per alcol

Da ameve.eu 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, le forze dell’ordine nel Verbano Cusio Ossola hanno arrestato una persona e ritirato cinque patenti a causa di guida in stato di ebbrezza. Le operazioni hanno coinvolto controlli mirati sulle strade della zona, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi alla guida. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Nel fine settimana appena trascorso, le forze dell’ordine hanno operato con determinazione nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Un 34enne residente nella provincia torinese è stato arrestato a Premeno per violazione delle condizioni di affidamento terapeutico, mentre cinque altri conducenti hanno subito il ritiro immediato della patente per guida in stato di ebbrezza. I controlli hanno messo in luce un quadro preoccupante: da Verbania a Vogogna, i tassi alcolemici registrati hanno superato ampiamente i limiti di legge, con punte che sfiorano il doppio rispetto al consentito. L’arrestato, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione per una rapina aggravata commessa a Torino nel settembre 2023, ha revocata la sua libertà condizionata a causa di comportamenti incompatibili con il percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

vco 1 arresto e 5 patenti ritirate per alcol
© Ameve.eu - VCO: 1 arresto e 5 patenti ritirate per alcol

Articoli correlati

Un arresto e 5 patenti ritirate nel fine settimana: i controlli dei carabinieri nel VcoUn arresto e cinque denunce per guida in stato di ebbrezza segnano il bilancio dei controlli effettuati nel Vco durante il fine settimana.

Leggi anche: Controlli sulle strade del Vco nella settimana di Natale: 4 denunce e 2 patenti ritirate

Una raccolta di contenuti su VCO 1 arresto e 5 patenti ritirate per...

Discussioni sull' argomento Un arresto e 5 patenti ritirate nel fine settimana: i controlli dei carabinieri nel Vco; CARABINIERI: UN ARRESTO E CINQUE PATENTI RITIRATE NEL FINE SETTIMANA; Controlli dei carabinieri nel week end: 28enne fermato e denunciato dopo una lite; PROGETTO CAVALLO AMICO.

Un arresto e 5 patenti ritirate nel fine settimana: i controlli dei carabinieri nel VcoUn arresto e cinque denunce per guida in stato di ebbrezza segnano il bilancio dei controlli effettuati nel Vco durante il fine settimana. novaratoday.it

Digita per trovare news e video correlati.