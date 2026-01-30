Variante urbanistica | più sosta e zone pedonali

È stata approvata una nuova variante urbanistica che porterà più parcheggi e zone pedonali nel centro. Nei prossimi mesi, verrà realizzata un’ampia area di sosta vicino a via Mastella, con l’obiettivo di alleviare il traffico e facilitare l’accesso al cuore della città. Inoltre, si attende l’attivazione dell’ascensore sulle mura, mai inaugurato finora, e la riqualificazione di via San Marco, che vedrà l’installazione di nuovi stalli per le auto. La novità principale riguarda anche la creazione di una pista ciclabile continua,

Via libera alla variante urbanistica che prevede una nuova ampia area di sosta a ridosso del centro in area Mastella dove finalmente dovrebbe essere attivato l' ascensore sulle mura mai inaugurato e la riqualificazione di via San Marco anch'essa con nuovi stalli per le auto, ma anche una pista ciclabile continua che collegherà il parco del Ventaglio al quartiere San Giuseppe. Il Pd esulta e definisce le novità "una svolta attesa da vent'anni. Un passo decisivo per risolvere le ferite aperte della città. Con l'adozione della Variante al Prg, il consiglio comunale segna un punto di svolta storico – commentano –.

