Vanina 2 torna in tv | alcune scene girate anche al Cannizzaro

Domani sera su Canale 5 andrà in onda il secondo episodio della seconda stagione di “Vanina - Un vicequestore a Catania”. Alcune scene sono state girate anche all’ospedale Cannizzaro di Catania, tra cui alcune riprese ambientate all’interno di questa struttura. La puntata segue le vicende del personaggio protagonista, con dettagli che si svolgono in diverse location della città.

Dopo l’episodio della scorsa settimana con riprese all’interno dell'obitorio, ora sarà la volta di alcune stanze di degenza ambientate nell’Unità Spinale Unipolare Domani 11 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo degli episodi di “Vanina - Un vicequestore a Catania”, seconda stagione, con molte scene girate nell’ospedale Cannizzaro di Catania: dopo l’episodio della scorsa settimana con riprese all’interno dell'obitorio, ora sarà la volta di alcune stanze di degenza ambientate nell’Unità Spinale Unipolare. Il set, nei mesi scorsi, ha interessato anche l’esterno dell’edificio di Ginecologia e Ostetricia. La fiction di successo, prodotta da Palomar (a Mediawan company) per Rti e diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca, vede protagonista l’attrice siciliana Giusy Buscemi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

