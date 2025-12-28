Brigitte Bardot e la Toscana | i soggiorni a Villa San Michele le scene girate a San Galgano

Brigitte Bardot, icona del cinema del XX secolo, ha lasciato un’impronta anche in Italia, in particolare in Toscana. I suoi soggiorni a Villa San Michele e le scene girate a San Galgano sono testimonianze di un rapporto sottile e raffinato con questa regione. Questi luoghi rappresentano un capitolo affascinante della sua vita, unendo il fascino del cinema alle bellezze toscane, in un legame discreto ma duraturo.

Firenze, 28 dicembre 2025 – Una leggenda del cinema. La notizia della morte di Brigitte Bardot, icona assoluta e simbolo di un'epoca, riporta alla memoria non solo la sua carriera, ma anche il suo legame discreto e intenso con l'Italia. Un rapporto che passa soprattutto dalla Toscana, terra che l'attrice francese frequentò e amò. Conosciuta in tutto il mondo come B.B. – all'anagrafe Brigitte Anne Marie Bardot – l'attrice è stata musa, scandalo e libertà incarnata. Ritiratasi dal cinema nel 1973, a soli 39 anni e all'apice del successo, Bardot scelse una vita lontana dai riflettori, rifugiandosi a Saint-Tropez e dedicandosi anima e corpo alla difesa dei diritti degli animali.

Brigitte Bardot è morta all'età di 91 anni. La sua Fondazione, nel dare la triste notizia, non ha reso noto né la causa del decesso, né quando o dove questo è avvenuto. Quello che sappiamo, però, è che da tempo la leggendaria attrice francese lottava con gravi - facebook.com facebook

La Société Protectrice des Animaux ha reso omaggio a #Brigitte #Bardot per il suo storico impegno a favore della causa #animale. Ritiratasi dal cinema nel 1973, all’apice della carriera, Bardot ha dedicato la sua vita alla difesa degli animali, fondando neg x.com

