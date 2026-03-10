Una mostra a Fossato di Vico sui riti del Venerdì Santo

Una mostra sui riti del Venerdì Santo sarà allestita a Fossato di Vico dalla Pro loco locale in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’esposizione raccoglie fotografie, documenti e oggetti legati alle tradizioni di questa giornata religiosa. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e sarà aperto al pubblico presso una sede del paese. La mostra mira a condividere le pratiche tipiche di questa ricorrenza.

FOSSATO DI VICO – La Pro loco fossatana, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sta organizzando una mostra che si preannuncia di grande interesse. Si chiama " Storia e tradizioni del Venerdì Santo fossatano ", propone una raccolta di fotografie, oggetti, filmati, icone e costumi storici che documentano, come in una sorta di preziosa antologia, alcuni aspetti e momenti di quanto avvenuto sin dalla prima edizione del 1968, fino ad arrivare ai giorni nostri; potrà essere visionato anche il testo originale della prima stesura della sacra rievocazione, un documento particolarmente prezioso per la comunità locale, testimone di fede, religiosità e di cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

