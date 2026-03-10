UNA MAGICA FAVOLA! CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI HA CONVINTO ARISA

Da bubinoblog 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milly Carlucci ha portato a termine con successo una delle sue missioni speciali per completare il cast di Canzonissima, la trasmissione che andrà in onda in diretta su Rai1 a partire da sabato 21 marzo. La conduttrice è riuscita a convincere Arisa a partecipare, contribuendo così a formare il cast ufficiale del programma.

La prima delle due missioni speciali di Milly Carlucci è andata a buon fine per completare il cast di Canzonissima, al via sabato 21 marzo in diretta su Rai1. La generalessa della Rai, che di Canzonissima è direttrice artistica oltre che conduttrice, è riuscita a convincere Arisa che tra Sanremo e The Voice sta vivendo una stagione d’oro, anzi una “magica favola”. Non poteva dire di no alla Carlucci e infatti eccola raggiante annunciare in un breve video la sua presenza: “Ciao Milly, sei pronta per questa nuova avventura? Io sì, ci vediamo a Canzonissima. Un bacio”. Arisa si aggiunge al cast di Canzonissima: Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Leo Gassmann, Enrico Ruggeri, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Elio e le Storie Tese. 🔗 Leggi su Bubinoblog

una magica favola canzonissima milly carlucci ha convinto arisa
© Bubinoblog - UNA MAGICA FAVOLA! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI HA CONVINTO ARISA

Articoli correlati

Canzonissima, Milly Carlucci corteggia Marco TravaglioMilly Carlucci sta corteggiando Marco Travaglio per portarlo nella giuria di Canzonissima, ma il sabato sera lui è già impegnato Il 21 marzo prenderà...

FERMI TUTTI! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI IN MISSIONE PER CONVINCERE 2 BIGCanzonissima… e non finisce qui!, ha annunciato Milly Carlucci nel promo che Rai1 sta mandando in onda.

Una raccolta di contenuti su MAGICA FAVOLA

una magica favola canzonissimaTESTO COMPLETO MAGICA FAVOLA CANZONE ARISA SANREMO 2026/ C’era una volta l’oceanoArisa, testo completo Magica favola: brano che canterà al Festival di Sanremo 2026 dopo averlo vinto due volte tra Nuove proposte e big ... ilsussidiario.net

una magica favola canzonissimaArisa, Magica Favola: chi è, fidanzato, figli, età e vita privata/ Ascolti e passaggi in radio dopo SanremoArisa e Magica Favola: come va il brano portato a Sanremo 2026? Il punto tra radio e classifiche Spotify, la vita privata e il commento sul ... ilsussidiario.net

Digita per trovare news e video correlati.