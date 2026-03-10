UNA MAGICA FAVOLA! CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI HA CONVINTO ARISA

Milly Carlucci ha portato a termine con successo una delle sue missioni speciali per completare il cast di Canzonissima, la trasmissione che andrà in onda in diretta su Rai1 a partire da sabato 21 marzo. La conduttrice è riuscita a convincere Arisa a partecipare, contribuendo così a formare il cast ufficiale del programma.

La prima delle due missioni speciali di Milly Carlucci è andata a buon fine per completare il cast di Canzonissima, al via sabato 21 marzo in diretta su Rai1. La generalessa della Rai, che di Canzonissima è direttrice artistica oltre che conduttrice, è riuscita a convincere Arisa che tra Sanremo e The Voice sta vivendo una stagione d’oro, anzi una “magica favola”. Non poteva dire di no alla Carlucci e infatti eccola raggiante annunciare in un breve video la sua presenza: “Ciao Milly, sei pronta per questa nuova avventura? Io sì, ci vediamo a Canzonissima. Un bacio”. Arisa si aggiunge al cast di Canzonissima: Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Leo Gassmann, Enrico Ruggeri, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Elio e le Storie Tese. 🔗 Leggi su Bubinoblog

