FERMI TUTTI! CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI IN MISSIONE PER CONVINCERE 2 BIG

Milly Carlucci ha annunciato tramite un promo di Rai1 che la trasmissione Canzonissima continuerà e che sta lavorando per convincere due grandi artisti a partecipare. La conduttrice ha sottolineato che ci saranno ulteriori sviluppi e novità nel suo progetto. La notizia viene trasmessa senza ulteriori dettagli sui nomi o sui tempi. La comunicazione si concentra sull’intenzione di portare nuovi protagonisti in scena.

Canzonissima. e non finisce qui!, ha annunciato Milly Carlucci nel promo che Rai1 sta mandando in onda. Vi sveliamo che ci sono ancora 2 big non annunciati. O meglio si poteva già intuire dalle parole della stessa conduttrice che ha specificato sui social che “ presto vi sveleremo i prossimi artisti ” che prenderanno parte alla elettrizzante gara di Canzonissima. Per ora sono 10 i big dello show che prenderà il via sabato 21 marzo su Rai1 e andrà avanti per 6 settimane con il gran finale che eleggerà la canzone vincitrice dell’edizione 2026 atteso per sabato 25 aprile. Ad oggi, il cast è formato da 10 star della musica: Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Leo Gassmann, Enrico Ruggeri, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Elio e le Storie Tese. 🔗 Leggi su Bubinoblog

