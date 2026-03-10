Milly Carlucci ha convinto Arisa a partecipare a Canzonissima, un programma che prenderà il via sabato 21 marzo in diretta su Rai1. Questa è la prima delle due missioni speciali portate a termine dalla conduttrice per completare il cast della trasmissione. La scelta delle star coinvolte fa parte di una strategia per rendere l’evento televisivo più interessante.

La prima delle due missioni speciali di Milly Carlucci è andata a buon fine per completare il cast di Canzonissima, al via sabato 21 marzo in diretta su Rai1. La generalessa della Rai, che di Canzonissima è direttrice artistica oltre che conduttrice, è riuscita a convincere Arisa che tra Sanremo e The Voice sta vivendo una stagione d’oro, anzi una “magica favola”. Non poteva dire di no alla Carlucci e infatti eccola raggiante annunciare in un breve video la sua presenza: “Ciao Milly, sei pronta per questa nuova avventura? Io sì, ci vediamo a Canzonissima. Un bacio”. Arisa si aggiunge al cast di Canzonissima: Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Leo Gassmann, Enrico Ruggeri, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Elio e le Storie Tese. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - UNA MAGICA FAVOLA! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI HA CONVINTO ARISA

