Arisa è stata confermata nel cast di Canzonissima, portando così a termine la formazione della squadra di star per il programma di Milly Carlucci. La conduttrice ha concluso la prima delle due missioni speciali finalizzate a completare il cast, che prenderà il via in diretta su Rai1 sabato 21 marzo.

La prima delle due missioni speciali di Milly Carlucci per completare il cast di Canzonissima, in partenza sabato 21 marzo in diretta su Rai1, si è conclusa con successo. La conduttrice, che oltre a guidare lo show è anche direttrice artistica, è riuscita a convincere Arisa, reduce da un periodo d’oro tra Festival di Sanremo 2026 e il talent The Voice Generations, a unirsi al cast. L’annuncio di Arisa sui social. Con un breve video condiviso sui social, Arisa ha confermato la sua partecipazione: “Ciao Milly, sei pronta per questa nuova avventura? Io sì, ci vediamo a Canzonissima. Un bacio” Il messaggio ha subito acceso l’entusiasmo dei fan, confermando che l’artista sarà una delle protagoniste dello show musicale più atteso del sabato sera di Rai1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Arisa confermata nel cast di Canzonissima: Milly Carlucci completa la squadra di star

Articoli correlati

Leggi anche: CANZONISSIMA: ELETTRA LAMBORGHINI NEL CAST DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI

Elettra Lamborghini nel cast di Canzonissima: Milly Carlucci riporta lo storico show su Rai1Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e...

Tutto quello che riguarda Milly Carlucci

Canzonissima 2026 cast, Milly Carlucci sorprende: anche Arisa concorrenteIl cast dello show di Milly Carlucci non è ancora chiuso: tra i concorrenti ... msn.com

Arisa a CanzonissimaArisa è nel cast di Canzonissima 2026. Anche la cantante di Magica favola è arruolata da Milly Carlucci su Rai 1 ... davidemaggio.it