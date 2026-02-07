Ultimissime Juve LIVE | le ultime sui rinnovi e il futuro di Spalletti

La Juventus è al centro delle ultime notizie di giornata. I tifosi aspettano aggiornamenti sui rinnovi e sul futuro di Spalletti, mentre la squadra lavora per prepararsi alle prossime sfide. La redazione seguirà in tempo reale tutti gli sviluppi.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 7 febbraio 2026. Rinnovo Spalletti, il tecnico della Juve esce allo scoperto: cosa ha detto sulla possibilità di prolungare con i bianconeri. Ore 21:00 – Rinnovo Spalletti, la situazione del tecnico della Juve continua ad essere sul tavolo di Comolli. E la sua posizione è molto chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti non parlerà alla vigilia della partita tra Atalanta e Juve.

In questo aggiornamento live, seguiremo le ultime novità dalla Juventus, con particolare attenzione alla conferenza stampa di Spalletti e le novità su En-Nesyri.

