Uber lancia una nuova funzione | sarà possibile scegliere autiste o passeggere donne

Uber ha annunciato il lancio di una nuova funzione che permette agli utenti di scegliere autiste o passegere donne. La novità riguarda principalmente il settore dei viaggi in cui le donne desiderano maggiore sicurezza e controllo durante gli spostamenti. La funzione sarà disponibile in alcune aree e consente di selezionare preferenze specifiche prima di prenotare una corsa. L’obiettivo è offrire un’opzione in più per chi cerca un’esperienza di viaggio più confortevole.

Più sicurezza per i viaggi in Uber per le donne, siano queste tassiste o passeggere. È questo il mantra che ha spinto Uber ha testare con un progetto pilota una nuova funzionalità, estesa ufficialmente a partire da ieri in città come New York, Philadelphia e Washington DC, oltre che in altre città in tutto il mondo. La nuova funzionalità prevede la possibilità per le donne che guidano o prenotano i taxi di scegliere passeggere o autiste del loro stesso sesso. Non sono mancate, però, le proteste da parte di alcuni tassisti di San Francisco: la nuova funzionalità costituirebbe per loro una discriminazione di genere, che favorirebbe le colleghe donne. 🔗 Leggi su Open.online

