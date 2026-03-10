tutto sulla casa bianca invernale di trump

Ieri il presidente americano è stato ospite in un locale del Doral, in Florida, chiamato Arepazo. L’incontro si è svolto senza eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali, e la visita è stata segnalata dai media locali. Non ci sono state altre attività pubbliche o incontri ufficiali collegati a questa visita. La notizia si diffonde tramite fonti vicine all’evento.

Ieri il presidente americano Donald Trump è stato accolto in un famoso locale del Doral, in Florida, chiamato Arepazo. Questo ristorante è un luogo di ritrovo della dissidenza venezuelana e cubana e la visita del presidente americano ha un importante carico simbolico, che rispecchia parte della sua politica internazionale. Pochi giorni prima il magnate repubblicano ha ricevuto la leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace 2025, Maria Corina Machado, per la seconda volta alla Casa Bianca ( qui l’articolo di Formiche.net ). C’è però un altro luogo, ed è precisamente in Florida, dove Trump gestisce gli affari del governo statunitense: la sua villa di Mar-a-lago. 🔗 Leggi su Formiche.net

