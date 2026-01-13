Calcio Estero live Sky e NOW 13 - 15 Gennaio 2026 - turno infrasettimanale Bundesliga da non perdere

Dal 13 al 15 gennaio 2026, la Bundesliga propone un intenso turno infrasettimanale trasmesso in diretta su Sky e NOW. Tra le partite in programma, spiccano gli incontri tra Dortmund, Werder e Bayern, con cinque match in tre giorni. La copertura completa include telecronisti dedicati e approfondimenti su Sky Sport 24, offrendo agli appassionati un'occasione imperdibile per seguire il calcio tedesco in diretta.

Bundesliga accende il turno infrasettimanale su Sky e NOW con Dortmund Werder e Bayern, cinque match in tre giorni tra big tedesche, telecronisti Sky e copertura continua anche su Sky Sport 24.. Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio in scena il turno infrasettimanale di Bundesliga, valido per la diciassettesima giornata del campionato tedesco. Cinque saranno le partite in diretta su Sky Sport Calcio: domani alle 18.30 in campo Stoccarda-Eintracht Francoforte, mentre alle 20.30 sarà la volta di Borussia Dortmund-Werder Brema (anche su Sky Sport Max). 🔗 Leggi su Digital-news.it

