Calcio Estero live Sky e NOW 13 - 15 Gennaio 2026 - turno infrasettimanale Bundesliga da non perdere

Da digital-news.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 15 gennaio 2026, la Bundesliga propone un intenso turno infrasettimanale trasmesso in diretta su Sky e NOW. Tra le partite in programma, spiccano gli incontri tra Dortmund, Werder e Bayern, con cinque match in tre giorni. La copertura completa include telecronisti dedicati e approfondimenti su Sky Sport 24, offrendo agli appassionati un'occasione imperdibile per seguire il calcio tedesco in diretta.

Bundesliga accende il turno infrasettimanale su Sky e NOW con Dortmund Werder e Bayern, cinque match in tre giorni tra big tedesche, telecronisti Sky e copertura continua anche su Sky Sport 24.. Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio in scena il turno infrasettimanale di Bundesliga, valido per la diciassettesima giornata del campionato tedesco. Cinque saranno le partite in diretta su Sky Sport Calcio: domani alle 18.30 in campo Stoccarda-Eintracht Francoforte, mentre alle 20.30 sarà la volta di Borussia Dortmund-Werder Brema (anche su Sky Sport Max). 🔗 Leggi su Digital-news.it

calcio estero live sky e now 13 15 gennaio 2026 turno infrasettimanale bundesliga da non perdere

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (13 - 15 Gennaio 2026) - turno infrasettimanale Bundesliga da non perdere

Leggi anche: Calcio Estero live Sky e NOW (9 - 11 Gennaio 2026) - weekend in diretta con Bundesliga

Leggi anche: Calcio Estero live Sky e NOW (12 - 15 Dicembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Offerte Sky, DAZN e TIMVISION a gennaio 2026; Calciomercato, news e trattative dell'11 gennaio; Dove vedere Fiorentina-Milan, Inter-Napoli e tutto lo sport in tv dell'11 gennaio 2026; Bundesliga in campo: tutte le gare del weekend su Sky e NOW.

Calcio streaming - Calcio streaming: i siti legali dove vedere le partite in diretta live | Serie A e B | Champions League ed Europa League. tpi.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.