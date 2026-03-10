Tu chiamalo se vuoi sovranismo artistico | il ministero della Cultura acquista una tela di Caravaggio Ecco quanto è costata

Il ministero della Cultura ha acquistato una tela di Caravaggio, un’operazione che ha suscitato attenzione nel settore artistico. La spesa sostenuta per l’opera, considerata un importante esempio dell’arte italiana, è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali. La decisione di acquisire il dipinto entra nel quadro delle iniziative di valorizzazione del patrimonio nazionale, portando così un capolavoro direttamente nelle mani degli italiani.

Un capolavoro italiano torna nelle mani degli italiani, inaugurando un percorso che con un po’ di enfasi politica potrebbe definirsi di “sovranismo artistico”. È stato firmato presso il Ministero della Cultura l’atto di acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio che, al termine delle procedure amministrative previste, entrerà a far parte del patrimonio dello Stato e sarà assegnato alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, entrando stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini. L’atto è avvenuto alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del direttore generale Musei, Massimo Osanna, del direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Thomas Clement Salomon, e del notaio Luca Amato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

