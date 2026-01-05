Crisi Lucera calcio dopo il dietrofront del main sponsor Minacce e gravi insulti al presidente Dell' Aquila | Questo non è sport

La crisi del Lucera Calcio si sta approfondendo dopo il ripensamento del principale sponsor. Nelle ultime ore, sono comparsi insulti e minacce rivolti al presidente Dell'Aquila, con scritte offensive sui muri dello stadio comunale. Un episodio che evidenzia la difficile situazione del club, suscitando preoccupazione tra tifosi e dirigenza e mettendo in discussione i valori dello sport.

Svolta crisi Lucera Calcio, ripresa degli allenamenti e domenica in campo con il Corato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.