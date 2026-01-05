Crisi Lucera calcio dopo il dietrofront del main sponsor Minacce e gravi insulti al presidente Dell' Aquila | Questo non è sport
La crisi del Lucera Calcio si sta approfondendo dopo il ripensamento del principale sponsor. Nelle ultime ore, sono comparsi insulti e minacce rivolti al presidente Dell'Aquila, con scritte offensive sui muri dello stadio comunale. Un episodio che evidenzia la difficile situazione del club, suscitando preoccupazione tra tifosi e dirigenza e mettendo in discussione i valori dello sport.
Uno dei punti più bassi della storia recente del Lucera calcio è stato raggiunto nelle ultime ore, quando alcune scritte offensive e diffamatorie sono apparse sui muri all'esterno dello stadio comunale. Destinatario, il presidente onorario dell'Asd Lucera Calcio, Antonio Dell'Aquila. Nei suoi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Crisi Lucera calcio, dopo il dietrofront dello sponsor. Minacce e gravi insulti al presidente Dell'Aquila: "Questo non è sport" - Il passo indietro del gruppo bergamasco ha decretato la fine dell'ambizioso progetto partito a inizio stagione. foggiatoday.it
Svolta crisi Lucera Calcio, ripresa degli allenamenti e domenica in campo con il Corato - facebook.com facebook
