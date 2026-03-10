Trent' anni di eleganza | la boutique soffia sulle candeline e apre un nuovo negozio
Una boutique di moda festeggia trent’anni di attività con un nuovo negozio a Ravenna. La vendita nel nuovo punto rappresenta un’estensione dell’attività già avviata da tre decenni. La boutique ha scelto di raddoppiare la presenza sul territorio attraverso questa apertura, confermando il suo impegno nel settore. La nuova sede si affianca a quella storica senza sostituirla.
Trent’anni di attività e di passione per la moda. Podere Pilicca celebra questo importante traguardo con l’apertura di un nuovo punto vendita a Ravenna: non uno spostamento o un cambiamento di sede, ma un raddoppio dell’attività.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Podere Pilicca inaugura il secondo punto vendita in via BerlinguerLunedì 16 marzo l'apertura ufficiale della nuova boutique dedicata a cerimonia e moda giorno. Tra le novità allo studio anche un servizio di wedding planner curato da Anna Masoli e Chiara Roncuzzi ... ravenna24ore.it
