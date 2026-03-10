A Milano, nel giro di dieci giorni, si sono verificati tre deragliamenti di tram sulla rete gestita da Atm. Gli incidenti hanno coinvolto veicoli che si sono scontrati o sono usciti dai binari in punti diversi della città. La frequenza di questi eventi ha sollevato la necessità di un controllo urgente sulla sicurezza e sul funzionamento del sistema tranviario.

Nel giro di appena dieci giorni si sono verificati tre deragliamenti sulla rete tranviaria milanese gestita da Atm. Una situazione che non può essere considerata normale e che impone una presa di responsabilità immediata. Se negli ultimi due episodi le conseguenze per l’incolumità di passeggeri e conducenti sono state limitate, resta il fatto che un tram che esce dai binari rappresenta sempre un evento grave e potenzialmente molto pericoloso. È quindi necessario avviare con urgenza una verifica approfondita che riguardi sia lo stato dell’infrastruttura tranviaria, sia le condizioni dei mezzi in servizio, vecchi e nuovi. Allo stesso tempo occorre affrontare il problema delle gravi carenze di organico tra i conducenti, sempre più spesso sottoposti a forte stress psicofisico a causa dei doppi turni e delle numerose ore di straordinario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre deragliamenti di tram a Milano: serve una verifica immediata sulla rete

Temi più discussi: Milano, terzo deragliamento di tram in 10 giorni: tensioni su sicurezza e manutenzione; La telecamera, la velocità e lo scambio: cosa sappiamo fino ad ora sull'incidente del tram; Tram deragliato, da Torino a Milano: i numerosi precedenti degli ultimi anni; Tre comitati cittadini scrivono a Sala e Atm dopo il deragliamento: Ora fermate i Tramlink.

Atm, l’alt dei sindacati per la serie nera dei tram: Ora serve un confrontoIl 15 è uscito dai binari a Rozzano, è il terzo incidente in dieci giorni su modelli dei mezzi diversi. La procura dispone accertamenti ... milano.repubblica.it

Tram deragliati a Milano, i sindacati chiedono incontro urgente con AtmDovrebbe svolgersi nei prossimi giorni. L’ultimo problema a Rozzano per un tram della linea 15, è uscito parzialmente dai binari. Continua l'inchiesta sull'incidente alla linea 9 con due morti ... rainews.it

Rozzano, il tram 15 esce dai binari: è il terzo incidente in una settimana per Atm. Istituiti bus sostitutivi per Milano Rozzano, tram deraglia, è il terzo episodio in tre giorni È la linea che collega Rozzano al Duomo. La seconda carrozza è scivolata fuori dal binari - facebook.com facebook